وأكدت مصادر أمنية أن الشرطة نفذت عملية مطاردة واسعة النطاق، أغلقت خلالها جزءا من المدينة وألقت القبض على المهاجم.

وقالت رئيسة البلدية ماري آن بالدوين في مؤتمر صحفي، إن شخصين آخرين على الأقل، من بينهم ضابط شرطة آخر، أصيبا ونقلا إلى المستشفى.

وأضافت بالدوين: "يجب أن نفعل المزيد. يجب أن نوقف هذا العنف الطائش في أميركا"، من دون أن تقدم تفاصيل كثيرة عن حادث إطلاق النار.

وقالت شرطة رالي في وقت لاحق على "تويتر"، إنه "تم اعتقال المشتبه به".

وذكرت محطة "دبليو تي في دي" التلفزيونية، أنه من المعتقد أن المشتبه به مراهق أبيض يحمل مسدسا كبيرا.

وقالت بالدوين إن العديد من وكالات إنفاذ القانون تشارك في التحقيق.