في مؤتمر صحفي، الخميس، تطرق أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، لأهم النقاط التي تخص الشأن الاوروبي والأزمة في أوكرانيا:
- سنواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا بما في ذلك مئات من الطائرات المسيرة وأنظمة مضادة للطائرات.
- أي استخدام من قبل روسيا للسلاح النووي سيغير طبيعة النزاع في أوكرانيا وسيتطلب الرد فورا.
- قررنا زيادة مخزون ذخائر الدول الأعضاء وأسلحتها ورفع وتيرة نقل المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
- الدول الأعضاء قررت زيادة حماية بنيتها التحتية.
- من المهم تعزيز التعاون العسكري بين دول الحلف والاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة.
- روسيا تعلم أنها ستواجه تداعيات قاسية إذا استخدمت السلاح النووي ضد أوكرانيا.
- الردع النووي يهدف لمنع أي هجوم على حلفائنا.
- نراقب التحركات العسكرية الروسية عن كثب.
- نهدف لمنع استخدام السلاح النووي في النزاع.
- سنواصل مراقبة القوات النووية الروسية.
- نعمل على إمداد القوات الأوكرانية بكل ما تحتاجه لمواصلة الحرب ضد القوات الروسية خلال فصل الشتاء.
- لن نفصح عن طبيعة ردنا العسكري إذا استخدمت روسيا السلاح النووي خلال الحرب في أوكرانيا.
- القوات الأوكرانية حققت نجاحات بفضل دعم دول الحلف وسنواصل تقديم مزيد من الأسلحة لكييف.
- دول الناتو بدأت إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي وصاروخي للتصدي للهجمات الروسية.