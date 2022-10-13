وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تيلغرام: "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية بلغورود. تم تفعيل الدفاع الجوي. هناك دمار في مبنى سكني"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وحذرت روسيا من خطورة أي قصف أوكراني يطال الأراضي الروسية، مشددة على أنه ستكون هناك عواقب وخيمة لذلك.

وردّت القوات الروسية على ما وصفته بتنفيذ أوكرانيا "أعمالا إرهابية" ضد روسيا حين فجّرت جسرا يربطها بـشبه جزيرة القرم، بتنفيذ ضربات جوية أمطرت مدنا أوكرانية بـصواريخ في أوسع الهجمات الجوية نطاقا منذ بداية الحرب في فبراير، ما أدى إلى سقوط قتلى وانقطاع الكهرباء والتدفئة عن مناطق واسعة.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، بـ"أنظمة دفاع جوي كافية"، لمواجهة القصف الروسي، معتبرا أنه "إذا حصلت بلاده على أنظمة دفاع جوي كافية، ستتوقف التهديدات الروسية".