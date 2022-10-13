وأعلنت عائلة الجندي دين بارتريدج من ولاية إيداهو، أنه أصيب بشظايا أثناء الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أشهر، ثم أكدت وفاته الثلاثاء.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لصحيفة "نيويورك بوست" : "يمكننا تأكيد وفاة مواطن أميركي مؤخرا في منطقة دونباس (شرقي أوكرانيا). نحن على اتصال بعائلته ونقدم كل المساعدة اللازمة".

وأوضح المصدر أنه لن يقدم معلومات إضافية "احتراما لخصوصية الأسرة خلال هذا الوقت الصعب".

وكانت جيني شقيقة الجندي شاركت منشورا على "فيسبوك"، الإثنين، قالت فيه إن دين دخل في غيبوبة وكان على أجهزة الإنعاش بعد إصابته بجروح خطيرة.

وتحدث أحد الأطباء العسكريين في كييف مع العائلة، وأخبرهم أن الفحوص التي أجراها ابنهم أظهرت "تلفا في الدماغ، مع أضرار جسيمة في النخاع الشوكي والرقبة".

وقال الطبيب، وفقا لمنشور على "فيسبوك" للأسرة، إن الوضع "لا يساعد على الحياة"، قبل أن تعلن شقيقته وفاته، الثلاثاء.

وسافر دين إلى أوكرانيا في أبريل الماضي، بعد أن قال إنه "شعر برغبة لمساعدة الناس" هناك، مؤكدا أنه "واثق من اختياره".