وعارضت 5 دول مشروع القرار، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت، من بينها الصين والهند وجنوب إفريقيا وباكستان.

وحسب نص القرار المعتمد، فإن الإجراءات الروسية في هذا السياق "لا صحة لها بموجب القانون الدولي، ولا تشكل أساسا لأي تغيير في مركز هذه المناطق الأوكرانية".

ويطالب القرار الاتحاد الروسي بـ"التراجع فورا ومن دون قيد أو شرط عن قراريه في هذا الشأن"، و"أن يسحب فورا وبشكل كامل وغير مشروط جميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا الواقعة داخل حدودها المعترف بها دوليا".

وفي مجلس الأمن، استعملت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار مشابه للذي اعتمد في الجمعية، مما دفع العديد من الدول التوجه إلى الجمعية العامة.

جدير بالذكر أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، بعكس قرارات مجلس الأمن التي تعتبر ملزمة حسب ميثاق الأمم المتحدة.