وبعد ثمانية أشهر على وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في الثامن من سبتمبر عن عمر يناهز 96 عاما، سيترأس الاحتفال الديني وفقا للتقاليد رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.

وقال قصر باكنغهام في بيان إن "التتويج سيعكس دور الملك اليوم مع التطلع إلى المستقبل رغم تجذره في التقاليد العريقة والأبهة الملكية".

ويتوقع أن يحافظ الاحتفال في بلد يعاني حاليا من أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة، على تقاليد التتويج في النظام الملكي البريطاني المعتمدة منذ ألف عام مع ادخال عناصر حديثة.

ويقام هذا الحدث تقليديا في الأشهر التي تلي اعتلاء العرش. تسمح هذه الفترة بمراعاة فترة الحداد الوطني والحداد الملكي في آن وتنظيم الاحتفال.

وفي التفاصيل التي أصدرها قصر باكنغهام حول التتويج:

سيتم تتويج الملك في 6 مايو من العام المقبل.

ستقام مراسم التتويج في وستمنستر أبي، المكان نفسه الذي أقيمت فيه جنازة الملكة إليزابيث.

يتألف التتويج من عدة مراحل أساسية، تبدأ بالاعتراف، حيث يقف الملك على مسرح كنيسة وستمنستر، ليظهر أمام الشعب.

سيعلن رئيس الأساقفة تشارلز ملكا ويطلب من المصلين والجوقة إظهار إجلالهم من خلال الصراخ "حفظ الله الملك تشارلز".

سيتوجه الملك بعد ذلك للمذبح حاملا سيف الدول، سيقبل الكتاب المقدس ويوقع القسم.

بعد القسم، يُمسح الملك بالزيت المقدس ويباركه رئيس الأساقفة، بينما تغني الجوقة النشيد الوطني.

بعد ذلك، يرتدي الملك ثوبا أبيضا بلا أكمام، ثم رداء من القماش الذهبي.

يتوجه الملك بعد ذلك باتجاه العرش، ويقسم الأساقفة بالولاء، ويلمسون التاج ويقبلون يد الملك اليمنى.

سيتم تتويج الملكة كاميلا، في حفل مماثل ولكن أبسط، بعد الحفل الأساسي.

وتُوفيت الملكة إليزابيث في الثامن من سبتمبر في قلعة بالمورال، منزلها الصيفي في المرتفعات الاسكتلندية بعد جلوسها على العرش 70 عاما، وتولى ابنها تشارلز العرش من بعدها.