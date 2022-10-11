وقال القادة في بيان بعد الاجتماع الافتراضي، الثلاثاء، إنهم طمأنوا زيلينسكي بأنهم ثابتون في التزاماتهم بتقديم الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها.

وأدوا أنهم سيواصلون تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والقانوني إلى كييف، وإنهم ملتزمون بدعم أوكرانيا في تلبية احتياجات التأهب لفصل الشتاء.

تتكون مجموعة السبع من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان. وتترأس ألمانيا المجموعة حاليا.

وطالبت أوكرانيا بدعم الغرب والولايات المتحدة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة فبراير الفائت.

ورغم تهديدات موسكو المستمرة حول المسألة أسهمت عدة دول بدعم أوكرانيا لاسيما في المجال العسكري والتسليح.

وآخر ما تم الحديث عنه في هذا الإطار، تسليم برلين أنظمة دفاع جوي من طراز "IRIS-T" إلى كييف، في إطار الدعم الغربي المقدم لأوكرانيا، من أجل مساعدتها على التصدي للعمليات العسكرية الروسية التي زادت شدتها، خلال الأيام الأخيرة.