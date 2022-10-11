وأفادت أجهزة الطوارئ الأوكرانية بمقتل ما لا يقل عن 19 شخصا قتلوا وجرح 105 أشخاص نتيجة الضربات الروسية على مناطق مختلف من أوكرانيا الاثنين، مشيرة، في إفادتها على حسابها في فيسبوك، أن هذه الحصيلة جاءت "بحسب المعلومات الأولية".

وكانت أجهزة الطوارئ ذكرت، في وقت سابق، بأن الحصيلة بلغت 14 قتيلا و97 جريحا، وفقا لفرانس برس.

واستهدفت الضربات الانتقامية الروسية واسعة النطاق مختلف المناطق الأوكرانية، بعدما حملت موسكو كييف مسؤولية انفجار استهدف جسر كريتش الاستراتيجي، الذي يربط روسيا بـشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014.

وانقطعت الطاقة عن أكثر من 300 منطقة في أنحاء أوكرانيا بعد الهجمات، وفق أجهزة الطوارئ.

كما أفاد المصدر نفسه بأن روسيا نفّذت صباح الثلاثاء ضربة استهدفت زابوريجيا، المدينة الخاضعة لسيطرة أوكرانيا في منطقة أعلنت موسكو ضمها.

وقالت أجهزة الطوارئ إن 12 صاروخا من طراز إس-300 استهدف بنى تحتية "مدنية"، ما أسفر عن سقوط قتيل في المدينة التي تعرّضت لسلسة هجمات روسية على مدى الأسبوع الفائت.

من ناحية ثانية، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله، اليوم الثلاثاء، إن الدخول في صراع مباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" ليس في مصلحة موسكو، لكن روسيا سترد على تدخل الغرب المتزايد في الصراع الأوكراني.

وقال ريابكوف "نحذر ونأمل أن يدركوا خطر التصعيد غير المنضبط في واشنطن والعواصم الغربية الأخرى".

يشار إلى أن روسيا أمطرت، أمس الاثنين، المدن الأوكرانية بـصواريخ كروز في أوسع الهجمات الجوية نطاقا التي تشنها منذ بداية الحرب، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن مساحات واسعة، وهو ما وصفته الولايات المتحدة "بضربات مروعة".

وضربت الصواريخ تقاطعات طرق رئيسية ومتنزهات ومواقع سياحية في وسط مدينة كييف بكثافة.

كما وردت تقارير عن انفجارات في لفيف وترنوبل وزيتومير في غرب أوكرانيا، ودنيبرو وكريمنشوك في وسط البلاد، وزابوريجيا في الجنوب، وخاركيف في الشرق. وقال مسؤولون أوكرانيون إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات، كما انقطعت الكهرباء عن مساحات واسعة من البلاد.