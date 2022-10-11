وقال تقرير الوكالة، إن ثالث مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي.آر-6"، التي تم تركيبها في الآونة الأخيرة في منشأة نطنز بدأت العمل الآن.

وأشار إلى أن طهران أبلغت الوكالة بأنها تخطط لإضافة 3 مجموعات أخرى من أجهزة الطرد المركزي، لتنضم إلى 12 موجودة بالفعل هناك، وفقا لرويترز.

وأوضح التقرير، الموجه إلى الدول الأعضاء، أن مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي "آي.آر-4" و6 مجموعات من أجهزة "آي.آر-2إم"، التي لم يكتمل تركيبها في 31 أغسطس، وهو تاريخ آخر زيارة مذكورة في آخر تقرير ربع سنوي لـوكالة الطاقة الذرية حول هذه المشكلة، تم تركيبها بالكامل الآن ولكن لم يتم استخدامها بعد في التخصيب.

الجيل الحديث من أجهزة الطرد المركزي

يقول دبلوماسيون إن "آي.آر-6" هو أكثر طرز إيران من أجهزة الطرد المركزي تطورا وأكفأ كثيرا من الجيل الأول من "آي.آر-1"، وهو الطراز الوحيد الذي يسمح الاتفاق لإيران باستخدامه في التخصيب.

تستخدم إيران منذ أكثر من عام أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي.آر-6" لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، القريبة من درجة النقاء اللازمة لصنع أسلحة، في محطة فوق سطح الأرض في نطنز.

وسعت إيران في الآونة الأخيرة مستوى تخصيبها لليورانيوم باستخدام أجهزة "آي.آر-6" في مواقع أخرى.

في يوليو الماضي، بدأت سلسلة ثانية من "آي.آر-6"، في موقع فوردو الموجود داخل جبل، تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%.

نطنز.. حقائق عن عصب نووي إيران