وأضافت في بيان: "إطلاق الصواريخ مجددا على كييف والعديد من المدن الأخرى يُظهر مدى أهمية تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بسرعة".

وأردفت: "الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المُسيرة ترهب السكان المدنيين على وجه الخصوص، لهذا السبب نقدم الآن الدعم خاصة بأسلحة دفاع جوي".

وفي مطلع يونيو أعلنت برلين أنّها ستسلّم كييف منظومات دفاع جوي من طراز "آيريس-تي" التي تصنّعها شركة ديهل الألمانية والقادرة، وفقاً للمستشار الألماني أولاف لشولتس، على "حماية مدينة كبيرة بأكملها من الضربات الجوية الروسية".

منظومة IRIS-T

• تضم صواريخ بنظام توجيه أشعة تحت الحمراء، من نوع جو جو.

• تستخدم من عام 2005 حتى اليوم.

• يبلغ وزن الصاروخ 87.4 كم، وطولها 2936مم، وقطرها 127مم.

• يبلغ سعر الواحد منها نصف مليون دولار.

وتأتي المساعدات الألمانية، بعد يوم عصيب عاشته العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى، جراء القصف الصاروخي الروسي الذي جاء ردا على تفجير جسر كيرتش منذ يومين، فيما اعتبرته موسكو تجاوزا للخطوط الحمراء استهدف جزءا من أراضيها.