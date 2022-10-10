قال المتحدث باسم المفوضية، بيتر ستانو، في إفادة صحفية دورية "إنها هجمات وحشية وجبانة".

ووصف الضربات بأنها مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وقال إنها تصل إلى حد "تصعيد إضافي" للحرب في أوكرانيا بشكل غير مقبول على الإطلاق.

وفي إشارة إلى شكوى قدمتها مولدوفا بأن 3 صواريخ كروز أطلقتها روسيا انتهكت مجالها الجوي، قال المتحدث إن استخدام المجال الجوي للدول المجاورة لمهاجمة أوكرانيا غير مقبول أيضا.

وفي وقت سابق، كتب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة على تويتر "مثل هذه الأعمال ليس لها مكان في القرن الحادي والعشرين. أدينها بأشد العبارات الممكنة. نقف مع أوكرانيا. هناك دعم عسكري إضافي من الاتحاد الأوروبي قادم".

بوتين يتعهد برد قاس

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا نفذت "أعمالا إرهابية" ضد روسيا وتعهد بالرد القاسي عليها إذا تواصلت الهجمات.

وقال، في تصريحات تلفزيونية، إن موسكو شنت هجمات بصواريخ طويلة المدى على البنية التحتية الأوكرانية في مجالات الطاقة والاتصالات والدفاع صباح اليوم ردا على هجوم في مطلع الأسبوع على جسر يربط روسيا بـشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وعن انفجار الجسر، قال بوتين "من الواضح أن المخابرات الأوكرانية أمرت ونظمت ونفذت الهجوم الإرهابي الذي استهدف تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية لروسيا".

وأبدى المسؤولون الأوكرانيون ابتهاجا بعد الانفجار، لكن كييف لم تعلن مسؤوليتها.

وصارت مدن في جميع أنحاء أوكرانيا بدون كهرباء أو مياه صباح اليوم الاثنين، وقُتل عدد من الناس في ضربات صاروخية روسية لأكثر من 12 مدينة أوكرانية.

وقال بوتين إن روسيا سترد "بقسوة" على أي هجمات أخرى تشنها أوكرانيا.

وأضاف "إذا استمرت محاولات تنفيذ أعمال إرهابية على أراضينا، فإن ردود الفعل الروسية ستكون قاسية، وسيتوافق نطاقها مع مستوى التهديدات الذي تواجه روسيا الاتحادية، وينبغي ألا يساور أحد أدنى شك في ذلك".

زيلينسكي: روسيا تحاول محونا عن وجه الأرض

وصباح الاثنين، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بأنها تحاول محو بلاده عن وجه الأرض، وذلك على خلفية القصف والانفجارات التي هزت العاصمة كييف وعدة مدن أخرى صباح اليوم.

وقال زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن هناك قتلى وجرحى في انفجارات هزت مدنا في أنحاء أوكرانيا اليوم الاثنين واتهم روسيا بمحاولة محو بلاده "من على وجه الأرض".

وأضاف عبر تطبيق المراسلة تلغرام "إنهم يحاولون تدميرنا ومحونا من على وجه الأرض.. تدمير مواطنينا الذين ينامون في منازلهم في (مدينة) زابوريجيا. قتل الأشخاص الذين يذهبون للعمل في دنيبرو وكييف"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ومضى يقول "صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك صواريخ تسقط. للأسف هناك قتلى وجرحى".