وقال لوكاشينكو، الاثنين، حسبما أفادت وكالة أنباء "بيلتا" الحكومية، إن الدولتين ستنشران مجموعة عسكرية إقليمية، وإنهما بدأتا في جمع القوات قبل يومين.

واستخدمت موسكو بيلاروسيا نقطة انطلاق لعمليتها العسكرية في أوكرانيا، حيث أرسلت قوات ومعدات إلى شمال أوكرانيا من قواعد في بيلاروسيا.

يأتي ذلك بعد يومين من التفجير الذي طال جسر كيرتش الاستراتيجي، الواصل بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو والبر الروسي.

وتعقد المشهد الأوكراني صبيحة اليوم أكثر مع عشرات الضربات الجوية التي استهدفت كييف ومدن أوكرانية أخرى.

حيث توعدت وزارة الدفاع الأوكرانية بالانتقام من الضربات الصاروخية الروسية، فيما وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بأنه استهداف روسي متعمد للبنى التحتية في أوكرانيا.