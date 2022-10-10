وفي آخر التطورات المرتبطة بالحدث:

• قالت وزارة الدفاع الأكرانية إنها "ستسعى للانتقام من الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت مدنا في أنحاء أوكرانيا صباح الاثنين".

• وأضافت الوزارة: "سقط ضحايا ووقع دمار.. سيُعَاقَب العدو على الألم والموت الذي تسبب فيه بأرضنا، سنأخذ بثأرنا".

• كشفت الشرطة الأوكرانية عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 12 بجروح في حملة القصف التي استهدفت كييف.

• أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 75 صاروخا على أوكرانيا في حملة قصف استهدفت عدة مدن.

• كتب قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجنيي على تلغرام أن "المعتدي أطلق قبل الظهر 75 صاروخا أسقطت دفاعاتنا الجوية 41 منها"، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت كذلك "طائرات مسيرة عسكرية".

مواقف دولية

دعت وزارة الخارجية الصينية إلى وقف التصعيد في أوكرانيا بعد أن هزت انفجارات عدة مدن منها كييف.

قال المتحدث باسم الوزارة ماو نينغ في إفادة صحفية "نأمل في وقف التصعيد قريبا.

وزير الخارجية البريطاني: من الواضح أن ما شاهدناه اليوم هو عرض للضعف وليس القوة من قبل بوتين.

لندن: الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا "غير مقبولة".

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يعبر عن صدمته "العميقة" إزاء الضربات الروسية على أوكرانيا.

السفارة الأميركية في كييف تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا بسبب الخطر الذي تشكله الغارات الروسية.

ولم يقتصر القصف على العاصمة كييف بل طال مدن أخرى في البلاد، بحسب الرئاسة الأوكرانية.

ونقلت "سبوتنيك" عن وسائل إعلام أوكرانية إن "انفجارات في دنيبروبيتروفسك، وسط أوكرانيا، وجيتومير وتيرنوبل وخميلنيتسكي ولفيف، غربي البلاد.

وجاءت الانفجارات التي لم تعرف طبيعتها حتى الآن، قبيل اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي، برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، لبحث الرد على التفجير الذي ضرب السبت جسر كيرتش الرابط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم.

ردود أوكرانية: