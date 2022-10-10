وقالت رودريغيز في خطاب بثه التلفزيون إن الأمطار الغزيرة ليل السبت جرفت جذوع الأشجار الكبيرة والحطام من الجبال المحيطة إلى منطقة تيخيرياس، على بعد 67 كيلومترا جنوب غربي العاصمة كراكاس.

وتسببت الفيضانات بووقوع أضرار جسيمة لحقت بعدد كبير من المنازل والمتاجر والشركات والأراضي الزراعية.

وأضافت أن الأمطار التي هطلت خلال 8 أيام فقط تعادل الأمطار التي تسقط على مدى شهر كامل، وأن المضخات المستخدمة لتشغيل شبكة مياه الشرب في المنطقة جرفتها مياه الفيضانات.

وأوضحت رودريغيز أن الأولوية تتمثل في تحديد مكان الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين تحت الطين والصخور في جميع أنحاء مدينة لاس تيخيرياس، بينما تفقد أفراد الجيش والإنقاذ أيضا ضفاف النهر بحثا عن ناجين.

ويشارك نحو 1000 شخص في عمليات الإنقاذ عن الضحايا في المنطقة.

من جهته قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو على تويتر إنه أعلن تيخيرياس منطقة كوارث كما أعلن الحداد لمدة 3 أيام.