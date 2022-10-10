وفي خطابها بمناسبة العيد الوطني قالت رئيسة تايوان "أريد أن أوضح لسلطات بكين أن المواجهة المسلحة ليست خيارا على الإطلاق للجانبين"، وفقا لرويترز.

وأضافت تساي إينغ وين "لن يكون هناك أي أساس لاستئناف التفاعل البناء عبر مضيق تايوان إلا من خلال احترام التزام الشعب التايواني بسيادتنا وديمقراطيتنا وحريتنا".

يشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قال، في الثاني من أكتوبر الجاري، إنه لا يرى غزوا صينيا وشيكا لتايوان، لكنه أضاف أن الصين تحاول إقامة "وضع طبيعي جديد" من خلال أنشطتها العسكرية حول الجزيرة.

وقال أوستن في مقابلة بثتها شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية: "لا أرى غزوا وشيكا".

وأضاف "ما نراه هو تحرك الصين لتأسيس ما يمكن أن نسميه وضعا طبيعيا جديدا. يوجد نشاط متزايد، رأينا طائراتها تعبر خط وسط مضيق تايوان عدة مرات. وزاد هذا العدد بمرور الوقت. شهدنا المزيد من النشاط بسفنها الحربية في مياه تايوان وحولها".

الجدير بالذكر أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان في أوائل أغسطس الماضي، أثارت غضب الصين التي أجرت بعد ذلك مناورات عسكرية بالقرب من الجزيرة. واستمرت تلك المناورات وإن كانت على نطاق أقل بكثير.

وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها على التدريبات بمواصلة الإبحار عبر المنطقة. وعبرت سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية وفرقاطة كندية بشكل عادي مضيق تايوان في 20 سبتمبر.