كما ذكرت أن "القوات الروسية تصدت لهجوم للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك قرب خاركيف"، مشيرة إلى تدمير 50 جنديا ودبابة واحدة و 9 عربات مدرعة.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر أوكرانية بمقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة 49 آخرين، بينهم 6 أطفال، في قصف استهدف زابوريجيا.

واشتدت من جديد المواجهات بين القوات الأوكرانية والروسية في مدينة زابوريجيا، التي تبعد بحوالي 125 كيلومترا عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بقصف المنشأة التي تديرها طواقم عمل أوكرانية، مما ألحق أضرارا بالمباني المحيطة وهدد بوقوع كارثة نووية.