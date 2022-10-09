وهذه حالة التسمم الثالثة في مدارس الولاية على مدى الأسبوعين الماضيين، مما أثار فزع الطلاب وغضب أولياء الأمور.

وقال معهد الضمان الاجتماعي المكسيكي، إن 57 طالبا مراهقا في منطقة بوتشيل الريفية وصلوا إلى مستشفى محلي يعانون أعراض التسمم، الجمعة.

وأضاف المعهد أن أحد الطلاب في حالة "حرجة"، ونقل إلى مستشفى في عاصمة الولاية، بينما حالة الطلاب الآخرين مستقرة.

ولم تتكهن السلطات بأي سبب، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن بعض الآباء يعتقدون أن الطلاب تناولوا طعاما أو ماء ملوثا.

وبعد تقارير متداولة في وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي تشير إلى تعرض الطلاب للكوكايين، قال مكتب المدعي العام، السبت، إنه أجرى 15 فحصا كانت جميعها سلبية بالنسبة لهذا المخدر.