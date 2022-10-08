وأوضحت وسائل إعلام روسية، أن حريقا اندلع في خزان للوقود عند جسر "كيرتش".

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، بأنه جرى تعليق مرور السيارات والقطارات على الجسر الذي يربط مقاطعة كراسنودار الروسية بشبه جزيرة القرم.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية بأن الحريق نجم عن اشتعال خزان للوقود على إحدى قاطرات القطار السريع الذي كان يتوجه نحو شبه جزيرة القرم.

ويجري مختصون فحصا للجسر الذي شهد الحريق وفقما ذكر مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف.