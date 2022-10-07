وأضافت الشرطة أن موظفا في السفارة أوقف الرجل، وهو مواطن إيراني، قبل دخول المبنى.

وعلى خلفية الحدث، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن الخارجية الإيرانية استدعت السفير الدنماركي في طهران بعد تعرض سفيرة إيران لهجوم في كوبنهاغن.

ونقلت الوسائل عن وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، قوله "من المؤسف أن يقع مثل هذا الهجوم في قلب أوروبا، على امرأة وسفيرة تتمتع بحصانة دبلوماسية، ولا تصل الشرطة في الوقت المناسب".

وسيمثل الرجل أمام محكمة مدينة كوبنهاغن، السبت، في جلسة استماع وسيتم توجيه تهما له، من بينها تهمتان تتعلقان بالتخريب، والعنف، وخرق قانون العقوبات فيما يتعلق بالجرائم ضد الأشخاص ذوي الوضع الدبلوماسي.

ولم تقدم الشرطة الدنمركية مزيدا من التفاصيل حول الحادث.