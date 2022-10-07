وقصت حاجة لحبيب، إيرانية المولد، خصلة من شعرها أمس الخميس، أسوة بالنائبة دارية صفائي، التي قوبلت خطوتها بالتصفيق من المشرعين الآخرين، بعد توجيهها سؤالا للوزيرة عن رد بلجيكا على قمع الاحتجاجات في أنحاء إيران.

وقصت نائبة ثالثة، وهي جودول ليكنز، شعرها أيضا، لذات الهدف.

وقالت لحبيب، المولودة في بلجيكا لأبوين جزائريين، للبرلمان إن حكومتها ستطلب من الاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات على المسؤولين عن حملة القمع عندما يلتقي وزراء خارجية التكتل في وقت لاحق هذا الشهر.

وتكافح حكام إيران لاحتواء أوسع اضطرابات منذ سنوات والتي اندلعت بعد وفاة أميني، وامتدت للعديد من المدن الكبرى بالخارج، بما فيها لندن وباريس وروما ومدريد.