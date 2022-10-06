وقال زيلنسكي عبر الفيديو مخاطبا 44 من القادة الاوروبيين اجتمعوا في براغ "يجب معاقبة المعتدي، يجب الانتصار في هذه الحرب الآن كي لا يتمكن الأسطول الروسي من إغلاق الموانئ الأخرى في البحر الأسود أو البحر المتوسط او أي بحر آخر، وكي لا تتقدم الدبابات الروسية نحو وارسو أو براغ".

وتعهدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الأربعاء، باسترجاع الأراضي التي استعادتها أوكرانيا مؤخرا، مؤكدة بقاء الأراضي التي تم ضمها إلى روسيا الاتحادية "روسية إلى الأبد".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، الأربعاء، "ستتم استعادة بعض الأراضي وسنواصل الاستفتاء مع السكان (المحليين) بشأن رغبتهم في العيش في روسيا".

وشهدت الأيام الماضية تقدما ملحوظا للقوات الأوكرانية في الجنوب، عزاه البعض إلى المساعدات العسكرية الغربية، وبالأخص الأميركية، بالإضافة إلى إعادة تدريب القوات الأوكرانية وحصولها على معلومات استخباراتية دقيقة عن نقاط الضعف في المعسكر الروسي بمساعدة حلف الناتو.

كما أن المساحات الشائعة التي سيطرت عليها روسيا في البداية، وضعتها أمام صعوبات الدعم اللوجيستي وقدرتها للبقاء في هذه الأراضي ما خلق ثغرات لدى قواتها.