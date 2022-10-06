وصرح الرئيس الشيشاني البالغ 46 عامًا - وهو أحد أكثر الأصوات التي تدعم صراحة في روسيا الهجوم على أوكرانيا - أنه "شرف كبير" بالنسبة له.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قديروف الذي يحكم الشيشان إن بوتن أبلغه "شخصياً" بالقرار.

وأضاف على تلغرام "منحني رئيس روسيا رتبة كولونيل جنرال (...) هذه ترقية بالنسبة لي". والرتبة هي الثالثة في سلسلة الرتب العسكرية الروسية.

تقاتل وحدات الشيشان، إلى جانب القوات الروسية النظامية في أوكرانيا.

يدعو قديروف إلى استخدام التكتيكات الأكثر تشددًا في أوكرانيا. ودعا هذا الأسبوع موسكو إلى استخدام أسلحة نووية تكتيكية بعد أن اضطرت القوات الروسية إلى الانسحاب من بلدة ليمان.

ثم قال إنه بصدد إرسال ثلاثة من أبنائه وتبلغ أعمارهم 14 و15 و16 عامًا إلى الجبهة.