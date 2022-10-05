فقد قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، الأربعاء، "ستتم استعادة بعض الأراضي وسنواصل الاستفتاء مع السكان (المحليين) بشأن رغبتهم في العيش في روسيا".

وأضاف بيسكوف: "أكرر مرة أخرى، ستتم استعادة بعض الأراضي هناك. وسنواصل التشاور مع السكان الذين يعبرون عن رغبتهم في العيش مع روسيا".

جاء ذلك ردا على سؤال حول الحدود الدقيقة للمناطق التي تم ضمها مؤخرا، حيث تخلت القوات الروسية عن بعض البلدات بعد هجمات أوكرانية مضادة.

وشدد بيسكوف على أن الأراضي التي انضمت مؤخرا إلى روسيا ستظل روسية إلى الأبد.

وكانت موسكو أكدت في وقت سابق الأربعاء وقف تقدم القوات الاوكرانية في خيرسون، وأنها تحشد لشن هجوم مضاد.

وأفاد مسؤول روسي في خيرسون بتوقف تقدم القوات الأوكرانية في اتجاه المنطقة، وتكبيدها خسائر فادحة.

وأضاف المسؤول الروسي أن القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها لشن هجوم مضاد وتوجيه ضربة انتقامية.