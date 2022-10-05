وقال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن قرار واشنطن إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا يشكل تهديدا لمصالح موسكو ويزيد من خطر اندلاع صدام عسكري بين روسيا والغرب.

وأضاف أنتونوف، على تطبيق التراسل تيليغرام، اليوم الأربعاء: "نرى أن هذا يمثل تهديدا مباشرا لمصالح بلدنا الاستراتيجية"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأردف "توريد الولايات المتحدة وحلفائها المنتجات العسكرية لأوكرانيا لا يؤدي فقط إلى إراقة دماء مطولة وخسائر جديدة، وإنما يزيد من خطر حدوث صدام عسكري مباشر بين روسيا والدول الغربية".

أميركا تزود أوكرانيا براجمات صواريخ إضافية

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، بأن واشنطن ستزود كييف بمساعدات أمنية جديدة بقيمة 625 مليون دولار أميركي، تشمل راجمات صواريخ من نوع "هيمارس".

وأضاف البيان أن بايدن أكد أن واشنطن لن تعترف أبدا بضم روسيا لأراض أوكرانية.

وقال البيان إن بايدن "تعهد بمواصلة دعم أوكرانيا في دفاعها عن نفسها أمام في مواجهة العدوان الروسي مهما طال الأمد".