وذكر مركز "جي.إف.زد" الألماني لأبحاث العلوم الجيولوجية أن زلزالا شدته 5.5 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين إيران وأذربيجان وأرمينيا، وفق "رويترز".

لكن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قدرت أن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة

وكان مركز الزلزال محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، وفق الهيئة الأميركية.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على بعد 11.6 كيلومتر من قرية خوي وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا أو خسائر.

وتعرضت منطقة جنوبي إيران في مطلع سبتمبر الماضي لزلزال بلغت شدته 5.5 درجة، وكان على عمق 10 كيلومترات.

وفي يوليو الماضي، أدت ثلاثة زلازل فاقت شدتها 6 درجات، إلى مصرع 5 أشخاص وإصابات العشرات جنوبي إيران.

وأسفر أحد هذه الزلازل عن تدمير معظم المنازل في قرية ساية خوش التابعة لمحافظة هرمزغان.

وتتقاطع خطوط صدع جيولوجية رئيسية في إيران، وعانت البلاد من عدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية.