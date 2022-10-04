وقالت رئاسة الأركان في سيول إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه الشرق"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كما أكد خفر السواحل الياباني التجربة الصاروخية الكورية الشمالية.

وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرا إلى سكان منطقتين شمالي البلاد، مناشدة إياهم الاحتماء بعد إطلاق الصاروخ.

وقالت الحكومة في بلاغ صدر إن "كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخا. رجاء احتموا داخل مبان أو تحت الأرض".

وأوضحت هيئة البث التلفزيوني والإذاعي الوطنية "إن إتش كيه"، أن المعنيين بالتحذير هم سكان منطقتين شمالي البلاد.

وهذه خامس عملية إطلاق تقدم عليها بيونغيانغ خلال 10 أيام، وسط استعراض الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عضلاتهما العسكرية.

وتأتي هذه التطورات، في وقت تكثف به سيول مناوراتها العسكرية المشتركة مع واشنطن.