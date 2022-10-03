وقال بيسكوف لصحفيين: "سنواصل استشارة سكان هذه المناطق"، لدى سؤاله عمّا إذا كانت روسيا ستضمّ هذه المناطق بالكامل أو ستكتفي بالأجزاء الواقعة تحت سيطرتها فقط.

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على ضمّ 4 مناطق أوكرانية واقعة تحت سيطرة الجيش الروسي بشكل جزئي أو بالكامل وهي خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك خلال مراسم أقيمت في الكرملين.

وتم ضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك بالكامل، بعدما اعترفت موسكو بسيادة النظامين الانفصاليين المواليين لها قبيل بدء العملية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير. لكن الكرملين قال الأسبوع الماضي إن حدود منطقتي خيرسون وزابوريجيا بحاجة إلى "توضيح".

وبحسب معهد دراسات الحرب، 72 بالمئة من مساحة زابوريجيا واقعة تحت سيطرة موسكو وإدارتها العسكرية. وبحسب المصدر نفسه، سقط نحو 88 بالمئة من أراضي خيرسون وعاصمتها التي تحمل الاسم نفسه بين أيدي الروس في أول أيام الحرب.

وكانت روسيا قد نظّمت على عجل ما سمته بالاستفتاءات في المناطق الأوكرانية الأربع، ونددت بها كييف مع حلفائها الغربيين، في أعقاب هجوم مضاد أوكراني أجبر الجيش الروسي على التنازل عن آلاف الكيلومترات المربعة من الأراضي الأوكرانية.