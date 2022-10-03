وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن شراء بريطانيا للسفينتين سيكون "للحماية من التهديدات الروسية التي يكون منطلقها من تحت الماء".

وأضاف المسؤول البريطاني: "يجب أن يذكرنا ما حدث بمدى هشاشة اقتصادنا وبنيتنا التحتية أمام مثل هذه الهجمات".

وأعلن والاس أن بلاده "التزمت مؤخرا بالحصول على سفينتين متخصصتين لديهما القدرة على الحفاظ على سلامة الكابلات وخطوط الأنابيب لدينا".

واختتم كلمته قائلا: "سيتم شراء أول سفينة مسح متعددة الأدوار لحرب قاع البحار هذا العام، وستبدأ العمل بحلول نهاية العام المقبل، بينما سيتم بناء السفينة الثانية في المملكة المتحدة".

وقال محققون من دول الشمال إن الانفجارات استخدمت فيها عدة مئات من الأرطال من المتفجرات.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، الغرب بتخريب خطوط الأنابيب التي أمدتها روسيا، وهي تهمة نفتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بشدة.