وقال الأمين العام للحلف إن أي استخدام للأسلحة النووية في الحرب في أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة على روسيا.

وحول عضوية أوكرانيا في الحلف، قال ستولتنبرغ إن أي قرار بشأن هذا الأمر يجب أن يوافق عليه جميع أعضاء الحلف.

وفي مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي" التلفزيونية الأميركية، اليوم الأحد، قال ستولتنبرغ إن استعادة أوكرانيا السيطرة على منطقة ليمان الواقعة داخل الأراضي التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها تظهر أن الأوكرانيين يحققون تقدما وأن بوسعهم دحر القوات الروسية.

وأضاف أن مواصلة دعم الحكومة في كييف هي أفضل وسيلة لمواجهة ما قامت به روسيا من إعلان ضم مناطق من أوكرانيا.

في الأثناء قال رؤساء 9 دول في وسط وشرق أوروبا أعضاء في حلف شمال الأطلسي إنهم لن يعترفوا أبداً بالمحاولات الروسية ضم الأراضي الأوكرانية.

ويتعلق الأمر برؤساء التشيك، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ومقدونيا الشمالية، ومونتنيغرو، وبولندا، ورومانيا وسلوفاكيا.

وشدد الرؤساء التسعة على أنهم لن يبقوا صامتين في وجه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي من قبل موسكو.

كما طالبوا بانسحاب القوات الروسية، داعين الحلفاء إلى زيادة مساعداتهم العسكرية لكييف.