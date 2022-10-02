وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن الصورة المنشورة التقطت عشية جنازة الملكة الراحلة،إليزابيث الثانية، في 18 سبتمبر الماضي، لدى تنظيم الأسرة المالكة حفل استقبال لقادة الدول المشاركين والضيوف الرسميين المدعوين من الخارج للمشاركة في الجنازة.

وتضم الصورة إلى جانب الملك تشارلز الثالث، عقلية الملك كاميلا، وولي عهده وأمير ويلز وليام، وكيت ميدلتون التي صارت الآن تحمل لقب أميرة وليز، بعدما كانت في السابق تحمل لقب دوقة كامبريدج.

وكان الأربعة يرتدون ملابس سوداء اللون، بحكم حالة الحداد على الملكة الراحلة.

ولم تنشر الصورة فور التقاطها، بل انتظر القصر الملكي 12 يوما لكي ينشرها.

ووصف حفل الاستقبال حينها بأنه أول حدث رسمي للملك الجديد، وأكبر تجمع لقادة دول العالم والشخصيات السياسية العالمية يستضيفه قصر باكنغهام.

وكان من بين هؤلاء الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونحو 500 شخصية عالمية تجمعت في قاعة رئيسية في القصر.

وتؤكد الصورة الدعم الذي قدمه أمير وأميرة ويلز للملك وعقيلته في الأسابيع التي تلت وفاة الملكة إليزابيث الثانية.