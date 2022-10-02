وأظهر استطلاع أوبنيوم، الذي استند إلى مسح شمل ألفي بالغ بريطاني في الفترة ما بين 28 و 30 سبتمبر، ارتفاع التأييد لحزب العمال إلى 46 في المئة بزيادة سبع نقاط مئوية منذ الاستطلاع الأخير الذي جرى فيما بين 31 أغسطس والثاني من سبتمبر، بينما تراجع الدعم لحزب المحافظين بنفس المقدار إلى 27 في المئة.

ورفض نحو 55 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع طريقة أداء ليز تراس، مقابل موافقة 18 في المئة.