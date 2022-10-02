وقال أوستن للصحفيين في مؤتمر صحفي في هاواي "بالتأكيد إنه أمر مهم. ما نراه الآن يشجعنا جدا".

واستخدمت روسيا ليمان كمركز لوجستي ونقل لعملياتها في شمال منطقة دونيتسك. وتعد السيطرة علي ليمان أكبر مكسب لأوكرانيا في ساحة المعركة منذ الهجوم المضاد الخاطف في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية الشهر الماضي.

وأشار أوستن إلى أن ليمان تقع عبر خطوط الإمداد التي استخدمتها روسيا لدفع قواتها وعتادها إلى الجنوب والغرب مع مواصلة روسيا الحرب في أوكرانيا التي بدأت قبل أكثر من سبعة أشهر.

وقال أوستن "بدون هذه الطرق سيكون الأمر أكثر صعوبة. لذا فإنه يمثل نوعا من المعضلة بالنسبة للروس للمضي قدما.

"ونعتقد أن الأوكرانيين قاموا بعمل رائع للوصول إلى هناك والبدء في احتلال المدينة".

ولم يقل أوستن ما إذا كان يعتقد أن سيطرة أوكرانيا على ليمان قد تدفع روسيا إلى التصعيد على الرغم من إدانة المسؤولين الأميركيين على نطاق واسع تهديدات روسيا النووية في الأيام الأخيرة.

وقال "ما يعنيه ذلك من حيث التصعيد المحتمل لن أخمن فيما يتعلق بذلك. لكن ما يعنيه ذلك بالنسبة لساحة المعركة هو أن الأوكرانيين يواصلون إحراز تقدم".

وكان قد نشر مساعد كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو يظهر جنودا أوكرانيين وهم يعلنون سيطرتهم على بلدة ليمان التي قالت روسيا في وقت سابق إن جنودها تخلوا عنها.

وقال أحد الجنود في الفيديو الذي نشره كيريلو تيموشينكو نائب مدير مكتب الرئيس "أعزائي الأوكرانيين، اليوم القوات المسلحة الأوكرانية... حررت وسيطرت على بلدة ليمان بمنطقة دونيتسك."