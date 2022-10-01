وكتبت الوزارة على تويتر "قوات الهجوم الجوي الأوكرانية تدخل ليمان بمنطقة دونيتسك".

في وقت سابق، قال الجيش الأوكراني إنه «يحاصر» آلافًا من الجنود الروس في هذه البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك التي ضمتها روسيا الجمعة.

وقال متحدث عسكري أوكراني في بيان بث على التلفزيون الحكومي إن هناك معارك مستعرة مع القوات الروسية في ليمان، مع بدء عملية الاقتحام، وفق "رويترز".

وتقع ليمان في شرقي أوكرانيا، وتحديدا في مقاطعة دونيتسك، وهي مركز شديد الأهمية لموسكو.

وستمثل السيطرة على هذه البلدة، التي تستخدمها روسيا مركزا لوجستيا لعملياتها في شمالي منطقة دونيتسك، نكسة جديدة كبيرة لخطتها للسيطرة على كامل منطقة دونباس الصناعية.

وكان المتحدث باسم قوات شرق أوكرانيا، سيرغي تشيريفاتي، قد قال في وقت سابق إن قوات بلاده تحاصر أكثر من 5 آلاف جندي روسي في المنطقة.

التعليق الروسي

ونفت روسيا وقوع قوات لها تحت حصار القوات الأوكرانية

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها انسحبت من المدينة.

وأضافت الدفاع الروسية، بحسب ما نقلت عنها وكالة "ريا نوفوستي"، أن هذه الخطوة جاءت تحسبا لحدوث تطويق للقوات الروسية.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا.

وتضم المناطق التي أجرت استفتاءات: دونيتسك ولوغانسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وخيرسون وزابارويجيا.

خسائر أوكرانية

وكان وكالة الأنباء الروسية "تاس" ذكرت في وقت سابق أن القوات الأوكرانية منيت بخسائر في معارك مع قوات جمهورية دونيتسك والقوات الروسية.

وقدرت "تاس" حصيلة خسائر القوات الأوكرانية بنحو 40 قتيلا، خلال معارك الجمعة.

ونقلت عن متحدث باسم قوات دونيتسك أنه جرى تدمير دبابة وموقعين لإطلاق قذائف الهاون بالإضافة إلى إعطاب مركبتين مصفحتين وطائرتين مسيرتين.

ويتركز القتال في إقليم دونباس حاليا في مقاطعة دونيتسك، حيث لا يزال هناك وجود أوكراني عسكري، بخلاف مقاطعة لوغانسك التي أصبحت كلها في أيدي القوات الروسية والقوات الموالية لها.