ولفتت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان، نقلته وسائل إعلام محلية، إلى أن الأشخاص التسعة، الذين لم تكشف هوياتهم، اعتقلوا "خلال أعمال الشغب أو في أثناء التخطيط في الخلفية"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتوفيت مهسا أميني (22 عاما) بعدما دخلت في غيبوبة، عقب إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها في طهران، مما أثار احتجاجات في طهران وإقليم كردستان، الذي تنحدر منه الفتاة الراحلة، ومناطق أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن "المحاولات الأميركية لانتهاك سيادة إيران على خلفية الاحتجاجات التي أثارتها وفاة شابة في حجز الشرطة لن تمر دون رد".