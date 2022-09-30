وقال الرئيس الروسي: "الناس حددوا خياراتهم في الاستفتاءات التي جرت في مناطق بأوكرانيا".

وأضاف: "هناك تاريخ مشترك بين روسيا والأقاليم الأربعة ولذلك صوت الجيل الناشئ من أجل مستقبلنا المشترك".

وتابع بوتين: "من حق سكان هذه المناطق أن يختاروا الانضمام إلى روسيا من أجل حماية حقوقهم في الحياة".

رسالة لأوكرانيا

ووجه الرئيس الروسي رسالة إلى أوكرانيا قائلا: "ندعو كييف لوقف الأعمال القتالية فورا".

وشدد على أن "سكان أقاليم دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا سيظلون من المواطنين الروس إلى الأبد".

الموقف من الغرب

وفيما يتعلق بالعلاقات الروسية مع الغرب، قال بوتين: "الغرب يسعى بكل طاقاته إلى الإبقاء على المنظومة الاستعمارية والاستمرار بالهيمنة على العالم"، مضيفا: "الغرب يسعى لتحويل روسيا إلى (مستعمرة)".

وأشار إلى أن "الغرب يصنف العالم إلى دول موالية له ودول يهاجمها لأنها لا تقبل أن ترضخ لسياساته ولأوامره".