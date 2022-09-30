وأضاف في مؤتمر صحفي في هاواي: "فيما يتعلق بالهجوم - أو الضرر الذي لحق بخط الأنابيب، أعتقد أن هناك الكثير من التكهنات في هذه المرحلة. ولكن بصراحة تامة لن يتمكن أحد من تحديد ما حدث بشكل مؤكد قبل إجراء تحقيق كامل".

وأوضح أوستن أنه بحث الأمر مع نظيره الدنماركي، وتحدث قائلا: "ذكر لي أن الأمر سوف يستغرق عدة أيام قبل أن يتمكن من تجهيز الفريق المناسب لتفقد المواقع ومحاولة اكتشاف حقيقة ما حدث على أفضل نحو ممكن".

وتابع أوستن: "إلى أن نحصل على المزيد من المعلومات أو نتمكن من إجراء مزيد من التحليل، لن نستطيع التكهن بهوية المسؤولين (عن الضرر الذي لحق بخط الأنابيب)".

ماذا حدث؟

في 26 سبتمبر، وقعت حوادث متتالية بالقرب من خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، مما نتج عنها تسريبن للغاز واحد في "السيل الشمالي -1" وآخر في "السيل الشمالي- 2" بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية.

وفي اليوم نفسه، سجل جهاز قياس الزلازل في بورنهولم، هزة أرضية على الساعة الثانية صباحا وهزة أخرى الساعة السابعة مساء. كما سجل علماء الزلازل في السويد انفجارات قوية تحت البحر قبل تسرب الغاز.

في 27 سبتمبر، قال الجيش الدنماركي إن بحوزته صورا تشير إلى ظهور دوائر يتراوح قطرها ما بين 200 وألف متر على سطح بحر البلطيق عقب التفجيرات.

في 28 سبتمبر، أعلنت السلطات السويدية والدنماركية، أنه لم يعرف بعد سبب تسرب الغاز الذي صدر في موقعين من خط "نورد ستريم 1".

في 29 سبتمبر، أعلنت السويد اكتشاف تسرب رابع للغاز من الخط. وقالت شركة "نورد ستريم إيه. جي." إنه من المتوقع توقف تسرب الغاز من خط نورد ستريم 1 بحلول الاثنين.

اتهامات متبادلة