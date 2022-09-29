وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تقام مراسم توقيع اتفاقات ضم الأراضي الجديدة لروسيا الاتحادية عند الساعة 15:00 (12:00 بتوقيت غرينيتش) في الكرملين، وسيلقي فلاديمير بوتن خطابا بالمناسبة".

ماذا تعرف عن المناطق الأربع؟

تبلغ مساحة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا أكثر من 100 ألف كلم مربع، أي ما يشكل نحو 20 في المئة من مجموع مساحة أوكرانيا.

عدد سكان تلك المناطق يتراوح ما بين 5 إلى 7 مليون نسمة، أي ما يقارب 15 بالمئة من مجموع سكان البلاد.

تسلسل خطوات الضم

ولفهم الخطوات التي تتم في المرحلة المقبلة، لضم هذه المناطق إلى روسيا، قال الباحث بالشأن الروسي والأستاذ في كلية الاستشراق بمدرسة موسكو العليا للاقتصاد، رامي القليوبي، في لقاء مع سكاي نيوز عربية:

قانونيا يجب أن يكون الكيان الخارجي، دولة أو جزء منها، هو من يبادر بطلب الانضمام لروسيا، وحينها بعد تلقي الطلب رسميا، يقوم الرئيس الروسي بإخطار مجلسي الاتحاد (الشيوخ) والدوما (النواب)، وإن اقتضى الأمر يجري مشاورات معهما .

بعدها يتم إبرام اتفاقية تحدد تسمية الكيان الإداري الجديد داخل الاتحاد الروسي، وكيفية استخراج أوراق الهوية الروسية لسكانه، وغير ذلك من تفاصيل.

عقب التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بانضمام المناطق الأربع (لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا)، وهو ما سيتم الجمعة في قاعة القديس جورج بقصر الكرملين الكبير، سيتوجه بوتن بطلب مراجعة هذه الاتفاقيات للمحكمة الدستورية".

في حال موافقة المحكمة الدستورية، ستتم إحالة الاتفاقيات للبرلمان الروسي بغرفتيه (النواب والشيوخ) للمصادقة عليها.

تزامنا مع ذلك، يحال لمجلس الدوما مشروع قانون دستوري فدرالي خاص بقبول الكيانات الإدارية الجديدة ضمن روسيا الاتحادية، وستتم المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان، وفق ما هو منصوص عليه في الدستور الروسي .

تراتبية دستورية

وبدوره، أوضح الباحث السياسي والخبير بالشؤون الروسية، بسام البني، لموقع "سكاي نيوز عربية":

سيتم خلال المراسيم توقيع اتفاقيات الانضمام لروسيا مع قادة المناطق الأربع، وبعد ذلك سيتلو بوتن، خطابا موجها للأمة سيعلن خلاله رسميا ضم تلك المناطق لروسيا.

في الأسبوع المقبل سيصوت مجلس الدوما على قرار الضم، ووفق كافة المعطيات والمؤشرات فهو سيقبل بضم تلك المناطق.

من ثم سيصوت المجلس الاتحادي الروسي (مجلس الشيوخ) على قبول قرار الضم.

هذه التراتبية في إجراءات الضم هي متسقة تماما مع نص الدستور الروسي، حيث من حق الرئيس دستوريا توقيع مثل هذه المعاهدات والاتفاقيات، ومن ثم يقدمها لمجلسي الدوما والاتحاد لإقرارهما والمصادقة عليهما.

ماذا يحدث بعد الضم؟

أما فيما يتعلق بمرحلة "ما بعد الانضمام لروسيا"، فأشار البني إلى إجراءات ستحدث في المناطق الأربع:

سيبقى حكام هذه المناطق في مناصبهم، لكن سيتم تعيين مندوبين لموسكو من أجل قوننة الأوضاع فيها، ومواءمة تشريعاتها وقوانينها المحلية، مع القوانين الفدرالية الروسية ومع الدستور الروسي.

حينها سيصبح سكان تلك المناطق بحكم بقية سكان روسيا، لهم ما على الروس وما عليهم دون أي تفرقة وتمييز".

موقف كييف

في وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، أن بلاده "ستتحرك لتدافع عن شعبها" في المناطق التي تحتلها القوات الروسية، والتي صوتت في "استفتاءات" لصالح الانضمام لروسيا.