وقالت تقارير إعلامية إن "تصادما طفيفا" وقع بين طائرتين إحداهما تابعة للخطوط الجوية الآيسلندية "آيسلاند إير" والأخرى للخطوط الجوية الكورية الجنوبية "كوريان إير".

وقالت متحدثة باسم مطار هيثرو إن "خدمات الطوارئ تدخلت إثر حادث بين طائرتين".

وأضافت: "لم يسجل وقوع أي إصابات، لكن خدمات الطوارئ موجودة في مكان الحادث لضمان سلامة جميع الركاب وأفراد الطواقم".

ورغم أن الحادث لم يؤد إلى اضطرابات كبيرة في حركة الملاحة، فإن المطار نصح المسافرين بالتحقق من جدول رحلاتهم مسبقا.