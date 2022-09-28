وتحدثت هاريس الأربعاء أمام جنود أميركيين في اليابان غداة مشاركتها في الجنازة الوطنية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل، واتهمت بكين باتباع "سلوك مقلق" في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وبتنفيذ "استفزازات في مضيق تايوان".

وأكدت هاريس مجددا معارضة واشنطن لأي محاولة صينية أحادية الجانب للاستيلاء على تايوان، متعهدة باستمرار دعم الولايات المتحدة للدفاع عن الجزيرة.

أبرز تصريحات هاريس

تعتبر الولايات المتحدة أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان من الركائز الأساسية للحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

سنواصل التحليق والملاحة والعمل دون خوف أو تردد حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.

لا تسعى واشنطن إلى صراع مع الصين ولكننا نتوقع سلوكا عدوانيا متواصلا من بكين التي تحاول تقويض الوضع الراهن من جانب واحد.

اتهامات لموسكو وبيونغ يانغ

في تصريحاتها أمام الجنود الأميركيين في قاعدة يوكوزوكا البحرية بالقرب من طوكيو، اتهمت هاريس روسيا "بمحاولة ضم أراضي دولة أخرى ذات سيادة"، في إشارة إلى الاستفتاءات التي نظمتها موسكو في المناطق المحتلة بأوكرانيا.

كذلك اتهمت هاريس كوريا الشمالية بتهديد الاستقرار الاقليمي بإطلاقها صواريخ جديدة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد ردّ على سؤال خلال مقابلة عبر محطة "سي بي إس" عما إذا كان "الأميركيون سيدافعون عن تايوان في حال حدوث غزو صيني"، قائلا "نعم، إذا حصل هجوم غير مسبوق".

ونددت الصين بتصريحات بايدن معتبرة أنها "انتهاك خطر لالتزام مهم قطعته الولايات المتحدة بعدم تأييد استقلال تايوان".

من جهته، أكد البيت الأبيض أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان "لم تتغير".