وشهد مطار نورث بيري في بيمبروك باينز، مساء الثلاثاء، أضرارا كبيرة طالت عدة طائرات.

وفي تقرير لموقع "فوكس 35 أورلاندو"، ظهرت عدة طائرات مقلوبة، وقد تعرضت أجنحتها للالتواء.

وبحسب التقرير فقد تضررت أكثر من 15 طائرة بالمطار المذكور، دون أن تسجل إصابات.

ولم تقتصر الأضرار على الطائرات وحدها، ولكنها طالت أيضا منشآت وحظائر خاصة بالمطار.

فلوريدا تترقب وصول الإعصار "إيان"

أفرغ سكان ساحل فلوريدا المطل على خليج المكسيك أرفف متاجر البقالة وأغلقوا النوافذ وفروا إلى الملاجئ مع اقتراب الإعصار "إيان" اليوم الأربعاء إذ شهد الطرف الجنوبي للولاية الأميركية رياحا عاتية قبل ساعات من الموعد المتوقع لوصول الإعصار إلى اليابسة.

وكان من المتوقع أن يجتاح "إيان"، الذي ضرب كوبا الثلاثاء وترك الجزيرة الواقعة في الكاريبي بأكملها بدون كهرباء، شاطئ جنوب خليج تامبا في فلوريدا في مكان ما بين ساراسوتا ونيبلس بقوة إعصار مميت من الفئة الرابعة اليوم الأربعاء.

ووفقا لمقياس سافر-سيمبسون، يحمل الإعصار من الفئة الرابعة رياحا تصل سرعتها إلى 209 كيلومترات في الساعة.

وجاء في أول تحذير من الأعاصير اليوم الأربعاء أن أقصى رياح لإيان ستقترب من 195 كيلومترا في الساعة مما يجعله إعصارا من الفئة الثالثة لكن مع توقعات بأن تشتد.

وحذر المركز الوطني للأعاصير في ميامي من أن "إيان" سيؤدي إلى أمواج مرتفعة وفيضانات ساحلية تهدد الحياة وأمطار يصل منسوبها إلى أكثر من قدم في بعض المناطق حيث حثت السلطات أكثر من 2.5 مليون شخص على إخلاء منازلهم والتوجه إلى أماكن مرتفعة.