وقال زيلينسكي خلال مداخلة مسجلة في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن "اعتراف روسيا بـ(الاستفتاءات الزائفة على أنها طبيعية)، وتطبيقها نفس السيناريو الذي طبقته في شبه جزيرة القرم، ومحاولتها مرة إضافية ضم جزء من الأراضي الأوكرانية، كل هذا يعني أنه لا يتعين علينا التفاوض مع الرئيس الروسي الحالي".

وأكد زيلينسكي أن بلاده "ستتحرك لتدافع عن شعبها" في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية، التي صوتت في "استفتاءات" لصالح الانضمام إلى موسكو وفق إداراتها الموالية للروس.

وأوضح: "سنتحرك للدفاع عن شعبنا: في آن معا في منطقة خيرسون، وفي منطقة زابوريجيا، وفي دونباس وأيضا في الأراضي المحتلة حاليا في منطقة خاركيف وفي القرم".