وأكدت المفوضية الانتخابية في منطقة زابوريجيا أن 93.11 بالمئة من الناخبين صوتوا لصالح الارتباط بروسيا، بعد فرز 100 بالمئة من الأصوات، مشيرة إلى أن هذه النتيجة ما زالت في الوقت الحالي أولية.

وقالت إدارة منطقة خيرسون الموالية لروسيا إن 87.05 بالمئة من الناخبين صوتوا مع الانضمام إلى روسيا، بعد فرز 100 بالمئة كذلك من الأصوات.

وهما أول منطقتين أوكرانيتين أعلنت فيهما نتائج التصويت لصالح الانضمام إلى موسكو، منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأتت النتيجة مماثلة في جمهورية لوغانسك الشعبية شرقي أوكرانيا، وفقا للسلطات الانتخابية الموالية لموسكو التي أكدت أن الأغلبية أيدت الانضمام إلى روسيا.

وقالت مفوضية الانتخابات في هذه المنطقة، وفقما نقلت عنها وكالتا "ريا نوفوستي" و"إنترفاكس" الروسيتان، إن 98.42 بالمئة من الناخبين صوتوا لصالح الانضمام لروسيا، بعد فرز 100 بالمئة من الأصوات.

وأكد ليونيد باسيتشنيك زعيم لوغانسك الموالي لروسيا على "تلغرام"، أنه "من الواضح" أن لوغانسك ستعود إلى "حضن روسيا".

أما في دونيتسك، الجمهورية الشعبية الأخرى في شرق أوكرانيا أيضا، فكانت النتيجة 94.75 بالمئة من الأصوات لصالح الضم بعد فرز 56.85 بالمئة من الأصوات، مساء الثلاثاء، وفقا للجنة الانتخابية الإقليمية.