وأظهرت النتائج الأولية، يوم الأربعاء، موافقة دونباس وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية على الانضمام إلى روسيا، على ما أفادت وسائل إعلام روسية.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، فقد صوت نسبة 98.19 % من سكان زاباروجيا و97.63 % من سكان خيرسون للانضمام إلى روسيا.

* معلومات عن مناطق الاستفتاء:

- تبلغ مساحة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا 100 ألف كلم مربع، أي ما يشكل قرابة 20 في المئة من مجموع مساحة البلاد.

- يتراوح عدد سكان تلك المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية ما بين 5 إلى 7 مليون نسمة، أي ما يقارب 15 بالمئة من مجموع سكان أوكرانيا.

- لوغانسك: تبلغ مساحتها أكثر من 26.5 كم مربع، وعدد سكانها يبلغ نحو مليونين وربع المليون نسمة.

- دونيتسك: تبلغ مساحتها 26.5 كم مربع، وعدد سكانها يتجاوز 4 ملايين نسمة.

- خيرسون: مساحتها تبلغ 28 ألف كم مربع ويبلغ عدد سكانها زهاء مليون نسمة.

- زاباروجيا: مساحتها تبلغ 20 ألف كم مربع وعدد سكانها يفوق المليون ونصف مليون.