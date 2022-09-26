وأشار الجيش الباكستاني في بيان له إلى أن من بين القتلى الستة جراء تحطم المروحية العسكرية، اثنان من الضباط، وفقا لرويترز.

وقالت دائرة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، في بيان، إن الطائرة المروحية تحطمت خلال "مهمة طيران" بالقرب من هارناي قرب مدينة خوست الصغيرة الواقعة في محافظة بلوشستان المحاذية لأفغانستان وإيران.

ولم يتم إعطاء سبب لتحطم الطائرة، التي لم يعرف طرازها بعد، حتى الآن.

يشار إلى أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه في غضون شهر.

جدير بالذكر أنه في مطلع أغسطس الماضي تحطمت مروحية تشارك في جهود الإغاثة في المحافظة نفسها وقتل ركابها الستة، بحسب فرانس برس.

وشهدت باكستان أمطارا موسمية شديدة الغزارة وفيضانات قاتلة خلال العام الحالي ولا سيما في بلوشستان.

وأدت هذه الفيضانات إلى مقتل أكثر من 1600 شخص منذ مطلع السنة الحالية بينهم 323 في بلوشيستان.

والجيش هو أقوى المؤسسات في باكستان وتعول السلطات المدنية عليه كثيرا عند وقوع كوارث طبيعية مثل الفيضانات أو الزلازل.