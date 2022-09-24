وانتشل رجال الإنقاذ ثلاثة أشخاص من طائرة بوينغ 737، لحسن الحظ لم يصبوا بأذى، في الحادث الذي وقع فجر السبت، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وعلى إثر الحادث، ألغت بعض الشركات، مثل شركة "إيزي جيت"، جميع رحلاتها السبت من مطار غاتويك في لندن إلى مدن جنوب فرنسا.

وكانت طائرة شركة "ويست أتلانتيك" تسافر من باريس إلى مونبلييه، في الساعات الأولى من السبت، ووصلت قبل الساعة الثالثة صباحا بقليل.

وبالرغم من سلاسة الرحلة، أخطأ الطيار في الخطوة الأخيرة، وبالغ في الهبوط فتجاوز المدرج ووجد نفسه في بحيرة، ليسقط برأس الطائرة في الماء.

وأكد مسؤولون أن أربعة أعضاء من فريق التحقيقات الجوية الفرنسي حضروا للموقع.