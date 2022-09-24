وظهر في الصورة الملك وهو ينظر في صندوقه الأحمر الرسمي الذي يحتوي على وثائق من الحكومة البريطانية والكومنولث.

وخلال فترة حكمها، تم تصوير الملكة إليزابيث الثانية بشكل منتظم مع صندوقها الأحمر الرسمي، الذي يتلقاه كل ملك من سكرتيرته الخاصة.

على ماذا يحتوي الصندوق الأحمر؟

يحتوي الصندوق الأحمر على أوراق من وزراء الحكومة في بريطانيا ودول العالم، بالإضافة إلى ممثلي الكومنولث.

ويتم إرسال المستندات من مكتب السكرتير الخاص إلى الملك، أينما كان حول العالم، في صندوق أحمر مغلق.

وتشمل هذه الأوراق التي تتطلب توقيعا ووثائق موجزة ومعلومات حول الاجتماعات القادمة.

تاريخ الصندوق