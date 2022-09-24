وتتكرر حوادث انهيار المباني في الدولة الإفريقية الأكثر سكانا حيث يقيم كثيرون في أبنية متداعية لا تلتزم بمعايير السلامة.

وقال أولوفيمي أوكي-أوسانينتولو من وكالة إدارة الطوارئ في ولاية لاغوس: "انتشلت 4 جثث لرجلين وامرأتين وتم تسليمها إلى المشرحة".

وأضاف بأنه تم إنقاذ ثلاثة أشخاص بعدما علقوا تحت ركام المبنى السكني في منطقة موشين في المدينة التي تعد أكثر من 20 مليون نسمة.

وذكر بأن المصابين نقلوا إلى المستشفى بينما ما زالت عمليات البحث والإنقاذ جارية، وفقما نقلت "فرانس برس".

وغالبا ما يلقى اللوم في كوارث الأبنية في نيجيريا على غياب الإتقان والمواد الرديئة والفساد.

وفي وقت سابق هذا الشهر، لقي ستة أشخاص حتفهم عندما انهار مبنى من سبعة طوابق في المدينة قبل الانتهاء من أعمال بنائه.

ودعا الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى تحسين معايير البناء، قائلا إن تكرار حوادث انهيار المباني بات "محرجا بشكل متزايد".