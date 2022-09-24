وذكرت النيابة الإقليمية عبر فيسبوك: "في إيزيوم، انتهى إخراج جميع الجثث من موقع المقبرة الجماعية (...) تم إخراج 447 جثة"، بينها 425 جثة لمدنيين منهم 5 أطفال، إضافة إلى جثث 22 عسكريا أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف على تلغرام إن "غالبية الجثث تحمل آثار موت عنيف و30 منها تحمل آثار تعذيب".

وأضاف: "هناك جثث مع حبل حول العنق وأياد مكبلة وأعضاء تعرضت لكسور أو جروح بالرصاص. رجال عديدون تم بتر أعضائهم التناسلية"، لافتا إلى أن ذلك يشكل "دليلا على عمليات التعذيب الرهيبة" التي تعرض لها السكان.

وعثر منتصف سبتمبر على مئات من القبور التي تحمل صلبانا وعلى مقبرة جماعية قرب مدينة إيزيوم التي احتلها الروس لأشهر عدة قبل أن تستعيدها القوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة.

وكانت الشرطة الأوكرانية أكدت العثور أيضا على "غرف تعذيب" في المنطقة نفسها.

واتهمت القوات الروسية بارتكاب انتهاكات عدة في الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها، وخصوصا في بوتشا بضاحية كييف، حيث عثر على جثث مدنيين بعد انسحاب الروس من المنطقة نهاية مارس.

وخلصت لجنة تحقيق للأمم المتحدة الجمعة إلى ارتكاب القوات الروسية "عددا كبيرا" من جرائم الحرب في أوكرانيا.