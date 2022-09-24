وصورة الصندوق الأحمر المغلق ترتبط بشدة بالملكية البريطانية وكانت الملكة إليزابيث الراحلة تظهر على نحو متكرر في صور مع الصندوق.

ويحتوي الصندوق على أوراق من الحكومة البريطانية وبعض دول الكومنولث التي يتم إرسالها إلى الملك من مكتب السكرتير الخاص.

والتقطت الصورة في (قاعة القرن الثامن عشر) في قصر بكنغهام الأسبوع الماضي.

وظهر في الخلفية صورة والدي تشارلز الراحلين الملكة إليزابيث والأمير فيليب.

وتوفيت إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، في الثامن من سبتمبر عن عمر ناهز 96 عاما.