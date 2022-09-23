وقالت السلطات العسكرية في جنوب أوكرانيا في بيان إنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز شاهد -136 فوق البحر بالقرب من ميناء أوديسا.

واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائراتمسيرة، وهو ما نفته طهران. وقال المتحدث سيرهي نيكيفوروف إن زيلينسكي طلب من وزارة خارجيته الرد على استخدام المعدات الإيرانية.

وقال في بيان "مثل هذه الأعمال من قبل إيران تعتبر خطوات ضد سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا وأيضا ضد أرواح وسلامة المواطنين الأوكرانيين".

وفي سياق الرد، أعلنت أوكرانيا أنها "ستقلص في شكل ملحوظ" الحضور الدبلوماسي لإيران في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان "ردا على فعل عدائي الى هذا الحد، قرر الجانب الأوكراني أن يحرم سفير إيران في أوكرانيا أوراق اعتماده، ويقلص في شكل ملحوظ عدد أفراد الطاقم الدبلوماسي في سفارة إيران في كييف".

ويقول خبراء عسكريون إن الطائرات المسيرة ستكون مفيدة لروسيا في كل من الاستطلاع وكذخائر يمكن أن تقضي وقتها في تحديد الأهداف المناسبة والاشتباك معها.

ويقول خبراء عسكريون إن الطائرات المسيرة ستكون مفيدة لروسيا في كل من الاستطلاع، وكذخائر يمكن أن تقضي وقتها في تحديد الأهداف المناسبة والاشتباك معها.